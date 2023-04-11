ما الذي دار بينهما؟ سانتو يجتمع بطارق حامد بعد تصريح "حميديتش"

نجم الوسط المصري رد على منتقديه

shahid

كشفت صحيفة الوئام السعودية عن اجتماع جمع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد مع نجم وسط الفريق طارق حامد للحديث حول تصريح الأخير الذي تحدث خلاله عن انتقادات الجماهير للتعاقد معه.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

حامد الذي يُقدم موسمًا مذهلًا مع العميد سُئل عن الانتقادات التي وجهت لتعاقد الاتحاد معه بداية الموسم، فأجاب "الانتقادات جزء من كرة القدم لكن بعض الجمهور حكم علي قبل رؤيتي، لكن ربما لو كان اسمي طارق حميديتش وأتيت بـ20 مليون دولار لاختلف الموضوع، لأني طارق حامد وقادم من مصر فالموضوع مختلف قليلًا".

الوئام أوضحت أن التصريح لم يُعجب المدرب البرتغالي الذي جلس مع حامد لفهم دوافعه خلفه، وأضافت أن سانتو شدد على أهمية اللاعب وكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق.

وأخيرًا طلب سانتو من اللاعب المصري عدم تكرار تلك التصريحات أبدًا وألا يرد على الجماهير مجددًا من خلال الإعلام بل أن يجعل رده على أرض الملعب.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حامد مجانًا بعد نهاية عقده مع الزمالك وعدم التوصل لاتفاق حول تجديده.

Shahid