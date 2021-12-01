ما الحب إلا للحبيب الأول .. ميسي يحتفل بالكرة الذهبية في باريس قبل منحها لبرشلونة

أقدمت إدارة باريس سان جيرمان على تكريم خاص واستثنائي للأسطورة ليونيل ميسي بعد الحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وذلك قبل مباراة الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي أمام نيس، والمقامة بملعب حديقة الأمراء.

لم يكن ميسي الوحيد المُكرم من قبل إدارة ناصر الخليفي، بل كذلك الحارس جيانلويجي دوناروما، الذي تُوِّج بلقب الحارس الأفضل في العالم "ياشين" وكان بالمركز الحادي عشر إجمالًا من مرشحي الكرة الذهبية.

ميسي وصل إلى باريس سان جيرمان بعد رحلة قرابة عشرين عامًا مع برشلونة انتهت بالصيف الماضي بسبب الأزمة المادية الخانقة، ومع ذلك يبدو أن البرغوث لم ينس كامب نو رغم كل ما حدث.

كيف كرم باريس سان جيرمان ميسي ودوناروما؟

تزين ملعب حديقة الأمراء قبل انطلاق مباراة نيس بلافتات حملت عنوان "باريس.. المدينة الذهبية" مع صورة الثنائي ميسي ودوناروما.

ومع نزول اللاعبين إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء، صفقت جماهير حديقة الأمراء بشدة لميسي عندما نطق المذيع اسمه.

وارتدى ميسي قميصًا أبيضًا ودخل إلى الملعب وهو يحمل الكرة الذهبية السابعة له في مسيرته وكُرِّم من الجماهير والنادي بطريقة خاصة.

وألقى صاحب الـ34 عامًا كلمة سريعة للجمهور قال خلالها "هذه أول جائزة بعد وصولي لباريس، لذلك فهي خاصة للغاية".

كما أضاف "إنه لشرف كبير بالنسبة لي، أتمنى أن ننجح في تحقيق كل أهدافنا هذا الموسم".

كيف برهن ميسي على وفائه لبرشلونة؟

مع ذلك، قالت تقارير صحفية من شبكة SER أن ميسي ينوي الاحتفاظ بكرته الذهبية السابعة في متحف برشلونة.

ويحتفظ ميسي بالفعل بكراته الست في متحف النادي الكتالوني، وقرر حتى وهو يتوج بواحدة جديدة خارجه، أن يحتفظ بها في الفريق الذي خاض به كل مسيرته تقريبًا.

حتى الآن لا يُعرف إذا ما كانت هذه الخطوة من شأنها إثارة غضب مسؤولي باريس سان جيرمان، أم أنهم سيتفهمون العلاقة الخاصة بين ميسي وبرشلونة.

اقرأ أيضًا..

ميسي يجبر "فرانس فوتبول" على منح ليفاندوفسكي الكرة الذهبية

والد ميسي "يصفع" كريستيانو رونالدو لانتقاد تحقيق نجله الكرة الذهبية

سرقة وعار .. رونالدو يدعم الهجوم على ميسي بسبب الكرة الذهبية