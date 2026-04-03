مأساة كبيرة: لاعب موهوب في أياكس خاض 18 مباراة في الدوري الهولندي سيخضع لعملية جراحية

أعلن المهاجم يان فابرسكي، لاعب فريق PEC زفول، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض لإصابة خطيرة في ركبته. ويحتاج اللاعب الأيسر، المعار من نادي أياكس، إلى إجراء عملية جراحية ولن يشارك في المباريات في الوقت الحالي.

أصيب فابرسكي خلال مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية بين منتخب بولندا للشباب (4-1) ومنتخب أرمينيا للشباب الأسبوع الماضي.





وقد علق على هذه المأساة الشخصية عبر إنستغرام. "من الصعب والمؤلم أن أكتب أنني لن أستطيع القيام بما أحب فعله لفترة من الوقت. لكنني سأبقى إيجابياً وأعلم أنني سأعود أقوى من أي وقت مضى."

"سأخضع لعملية جراحية وينتظرني طريق طويل نحو التعافي. سأواجه هذا التحدي بطاقة إيجابية وأنا ممتن للأشخاص الذين يدعمونني"، ختم.

يخوض فابرسكي هذا الموسم على سبيل الإعارة مع نادي PEC Zwolle. وقد اكتفى حتى الآن بالظهور كبديل في معظم مباريات الموسم. وقد قدم تمريرتين حاسمتين لصالح فريق De Blauwvingers. ولم يسجل أي أهداف حتى الآن في 18 مباراة خاضها في دوري VriendenLoterij Eredivisie.











