مأزق في ريال مدريد.. تحديد عقوبة مدافع الملكي رسميًا!

المدافع الإسباني كان حلًا هامًا لدى أنشيلوتي

حددت رابطة الدوري الإسباني عقوبة مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز في أعقاب طرده أمام ديبورتيفو ألافيس بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

والتحم ناتشو بشكل عنيف في الدقيقة 57 من المباراة على سامو أوموروديون، وأوضح حكم اللقاء دياز دي ميرا في تقريره بأن التدخل على الكرة في هذه اللقطة "تم استخدام القوة المفرطة به".

وبالتالي، سيغيب ناتشو عن المباراة ضد مايوركا التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو في 3 يناير. ومع إصابة ألابا وميليتاو، فإن قلب الدفاع الوحيد الذي يمتلكه أنشيلوتي لهذا المكان هو روديجير، لذلك من المحتمل أن يلجأ المدرب الإيطالي. إلى تشواميني لتعزيز محور الدفاع.

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تنص القاعدة التي استندت إليها الرابطة في عقاب ناتشو بمباراة واحدة فقط رغم تعرضه للطرد المباشر أن "العنف الناجم عن لقطة ذات صلة بلقطة تنافسية ويسبب ضررًا يستوجب الطرد المباشر، لكن طالما لم تحدث أي عواقب خطرة، فإن العقوبة تكون بحدها الأدنى".

وعمومًا تتفاوت فئات العقوبات في الحالات الشبيهة من مباراة واحدة إلى 3 مباريات إيقاف، أو أن يتم احتسابها بالمدة الزمنية التي لا قد تصل إلى الشهر.