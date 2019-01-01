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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

مايورال يرفض العودة إلى ريال مدريد

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Getty Images
تعرف على مستقبل لاعب ريال مدريد في الموسم المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يرفض بورخا مايورال، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف ليفانتي، العودة إلى النادي الملكي بعد انتهاء الموسم مفضلًا الاستمرار مع الخفافيش.

مايورال سجل 5 أهداف في 26 مباراة لعبها بقميص ليفانتي خلال الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ مايورال يفضل العمل تحت قيادة باكو لوبيز على الانضمام لصفوف ريال مدريد واللعب مع زين الدين زيدان.

وأوضحت أنّ اللاعب بدأ يحصل على ثقة لوبيز والمشاركة أساسيًا بعد فترة طويلة من التواجد بديلًا ولذلك يرغب في الاستفادة من هذا الأمر وتطوير نفسه والبقاء لموسم آخر على الأقل مع ليفانتي.

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ريال مدريد يبحث عن ضم مهاجم جديد فيما يمتلك مايورال وراؤول دي توماس المعار لصفوف رايو فاييكانو.

وينتهي عقد إعارة مايورال في الصيف المقبل دون خيار أحقية الشراء.

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