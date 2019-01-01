مايكون يتحدث عن صعوبة مواجهة الوصل الإماراتي

مواجهة قوية بين النصر والوصل بدوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث البرازيلي مايكون لاعب النصر السعودي، عن مواجهة الوصل الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا والسعي وراء التأهل.

ويواجه النصر نظيره الوصل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، في اللقاء المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وقال مايكون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراة مهمة وصعبة واستعددنا لها طوال الأسبوع بشكل جيد والفريقان متكافئان ومستوى الوعي عالي جدا".

وأضاف: "نحن كلاعبين نعرف أهمية المباراة والثلاث نقاط للتأهل لذلك سنكون في قمة التركيز، عندما تلبس شعار لفريق كبير مثل نادي النصر تكون مسئوليتك أكبر".

وتابع مايكون: "ننظر لجميع المباريات بشكل جدي ونحاول الدخول لكل مباراة للفوز فقط وسوف ننفذ تعليمات المدرب لكي نحقق الفوز على الوصل ".

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ويسعى النصر لتحقيق الفوز وخطف الثلاثة نقاط أمام الوصل الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا من أجل التأهل للدور الثاني.