مايكون: مستعد للموت من أجل النصر ولم يقدر لي الانتقال إلى الهلال

البرازيلي مايكون يكشف حقيقة تلقيه عروضًا من تركيا.

نفى البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع فريق نادي النصر السعودي، كل ما تردد في الصحافة التركية، حول عودته إلى الدوري التركي خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقه مع العالمي.

مايكون قال خلال حوار مع صحيفة الرياضية السعودية: "أنا مرتبط بعقد مع النصر حتى نهاية الموسم الجاري، ورغبتي الشخصية البقاء مع النصر، وما أستطيع تأكيده أن تلك الأخبار غير صحيحة، فلم أتلق أي عرض للعودة إلى تركيا".

اللاعب البرازيلي تابع: "أسعى إلى أداء واجباتي على أكمل وجه سواء في التدريبات أو المباريات الرسمية، وفيما يتعلق بتجديد عقدي فالأمر بين وكيل أعمالي والإدارة، وما زلت أرغب في الاستمرار مع النصر لفترة أطول".

وتحدث مدافع النصر عن تأثير إهدار الفرص خلال المباريات الأخيرة، حيث قال: "بالتأكيد لها تأثير، ولا أحد يريد إضاعة الفرص، ولكن الأهم أن الجميع كانوا يدًا واحدة، لتقديم أفضل ما لديهم، بهدف تحقيق البطولات".

وعن المكان الذي يفضل أن يعتزل فيه كرة القدم، قال مايكون: "لا أعلم أين سينتهي مشواري الرياضي، فلم أخطط لذلك، وجميع الدوريات السابقة لعبت بها، وأفتخر بالمشاركة مع كل الفرق، والأهم لدي الآن أنني سعيد مع النصر".

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وعلق مايكون على عدم انتقاله إلى الهلال، حيث قال: "الله لم يكتب لي الانتقال للهلال في الصيف، وقدر لي الانتقال للنصر في فترة الانتقالات الشتوية".

واختتم مايكون تصريحاته قائلًا: "شخصيًّا، لا أحب أن أعد، خصوصًا في جانب الإنجازات، وكل ما أسعى إليه أن أقدم كل ما لدي للنصر حتى لو كلفني الموت داخل الملعب".

النصر كان ضم مايكون من صفوف جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليستمر مع الفريق.