مايكون: خشيت العنف في السعودية لكن الأموال دفعتني لقبول عرض النصر

"هذا أفضل شيء ممكن أن تجربه في السعودية"

أكد البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي السابق وسانتوس البرازيلي الحالي، أنه انتابته بعض المخاوف عن تلقيه عرض العالمي، مشيرًا إلى أن العنف والأرهاب كانا الفكرة الأولية عنده عن المملكة، لكن تغيرت فكرته عند العيش بها.

مدافع صلد خسره النصر بسبب الأموال:

في شتاء 2019، نجح العالمي في الظفر بخدمات مايكون على سبيل الإعارة من نادي جلطة سراي التركي ولمدة موسم ونصف.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

وعند انتهاء فترة الإعارة، حاول النصر شراء عقد اللاعب نهائيًا، لكن اصطدم بالمبالغات المالية من قبل النادي التركي، قبل أن ينجح في مهمته بعد مفاوضات دامت شهر كامل.

واكتفى مايكون بموسم وحيد قضاه مع العالمي بعد شراء عقده نهائيًا، تخللته أزمة مالية..

ففي يناير 2021، غادر اللاعب المملكة متجهًا لبلاده، بعدما تقدم بطلب فسخ عقده، لعدم استلام رواتبه لأكثر من ثلاثة أشهر.

ونجح إدارة النصر وقتها في حل الأزمة، واستعادة البرازيلي من جديد، لكنه فسخ عقده ورحل بنهاية الموسم.

ماذا قال مايكون عن تجربته في الدوري السعودي؟

قال مايكون، خلال تصريحاته لقناة " uol" البرازيلية: "كان دافعي الأول من الموافقة على عرض النصر هي الأموال، رغم أنني كنت أخشى وقوع أعمال عنف كما نسمع، لكنني فوجئت بالوضع على أرض الواقع، الفكرة الأولية لدينا عن السعودية هو الإرهاب، لكنني شعرت هناك بالأمان وتأقلمت، وأدخلت الموسيقى لغرف خلع الملابس".

وأوضح المدافع البرازيلي أن أحد أكثر الأشياء التي تفاجأ بها في السعودية هي تناول العشاء في الصحراء: "يوضع خروفًا كاملًا أمامنا، الضيوف جميعًا بلا أحذية في الأقدام، ويجلسون بلا ملابس على الجزء العلوي من الجسد، والشيء المسموح به هناك أن تأكل بيدك اليمنى، الطعام لذيذ جدًا، وهذه التجربة أحد أفضل الأشياء التي يمكن أن تجربها في المملكة".

ماذا قدم مايكون مع النصر؟

البرازيلي خاض 72 مباراة بقميص العالمي في مختلف البطولات، إذ كان أحد الركائز الأساسية في التشكيل.

ونجح في قيادة الفريق للتتويج بطلًا للدوري السعودي بعد غياب سنوات، بجانب حصد لقب كأس السوبر السعودي.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا