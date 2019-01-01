مايكون: الدفاع مسؤولية الجميع والمهم صدارة الدوري السعودي

المدافع البرازيلي يتحدث عن الفوز على الفيصلي.

أكد المدافع البرازيلي مايكون، لاعب فريق نادي النصر، أن المهم أمام الفيصلي كان الفوز، من أجل تصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر حقق الفوز على الفيصلي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مايكون قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نلعب فريق واحد، والجميع شاهد أننا أبطال الموسم الماضي، وقادرين على تحقيق البطولة مرة أخرى هذا الموسم بنفس اللاعبين".

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المدافع البرازيلي تابع: "الفريق مشارك في الدفاع وليس لاعبي الدفاع فقط، وعدم تلقي الفريق هدفًا خلال آخر 7 مباريات شيء رائع جدًا، ويمنحنا ثقة كبيرة".

النصر يزاحم الهلال على صدارة الدوري، حيث يتساوى الفريقين بـ20 نقطة، ولكن الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.