مايكل زورك يوضح موقف رويس من المشاركة ضد توتنهام

المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني مايكل زورك يشكك في قدرة ماركو رويس على التواجد أمام توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني عن حالة اللاعب ماركو رويس من المشاركة أمام توتنهام في مباراة الفريق المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك لصالح صحيفة "روهر ناخريشتين" وأشعل بها الجدل حول موقف اللاعب من المشاركة في المباراة.

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وقال زورك: "ما زلنا لم نحدد بعد أمر ماركو رويس من المشاركة، لكننا سنقوم بذلك في وقت قريب للغاية، وسنعلن عن موقفنها".

وأضاف بعد أن منح جماهير أسود فيستيفاليا بعض الأمل: "لا تتوقعوا أن يتم شفاؤه بشكل إعجازي قبل مباراة يوم الأربعاء المقبل".

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وكان اللاعب الألماني قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة في الكأس أمام فيدر بريمن والتي خسرها بروسيا دورتموند وودع خلالها البطولة بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك في تعادل الفريق أمام هوفنهايم بالدوري الألماني بالأمس، حيث لم تتحسن إصابته في عضلات الفخذ بعد.