مايكل أوين : بيل سيفخر بكل ما قدمه مع ريال مدريد

وسط حملة شديدة من الهجوم على النجم الويلزي هذا الموسم

دافع النجم الإنجليزي مايكل أوين، عن الجناح الويلزي جاريث بيل، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

مستوى بيل شهد حالة شديدة من الانحدار مع ريال مدريد هذا الموسم، مما زاد من المطالبة برحيله خلال الصيف القادم.

إيمرسون: نخشى في تشيلسي رحيل هازارد

أوين الذي قام بتمثيل ريال خلال مسيرته كلاعب، يرى أن الويلزي عليه الفخر بكل ما قدمه.

وقال الإنجليزي:"أعتقد أنه حقق العديد من الإنجازات مع ريال مدريد، بالنظر إلى الأرقام وتألقه في مباريات نهائية فهو يحظى بمسيرة ناجحة".

وأضاف:"الأمر ليس بهذه السهولة، ولكن في المستقبل سينظر بكل فخر لما حققه واللحظات الرائعة التي عاشها بالنادي".

فيردناند: ليفربول متوتر بسبب غياب البطولات لسنوات

وأما عن عودة زين الدين زيدان كمدرب للفريق الإسباني:"كل شيء سيهدأ الآن في النادي، وريال سيعمل على استعادة مكانته كالأفضل مرة أخرى".

يذكر أن بيل انضم لريال قادماً من توتنهام في 2013، ظهر في 223 مباراة وسجل 101 هدفاً وفاز بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية.