مايكل أوليفر حكمًا لقمة مانشستر سيتي وتوتنهام

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يختار مايكل أوليفر من أجل إدارة مواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اختار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكم الدولي مايكل أوليفر من أجل إدارة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

وسيحل توتنهام هوتسبيرز ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي مساء السبت المقبل على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وبعدما تأخر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الإعلان عن الحكم الذي سيدير قمة السبت، تم الاستقرار على مايكل أوليفر.

ومن المعروف عن مايكل أوليفر أنه لا يتحلى بالطبع الإنجليزي الخشن في المباريات الكبيرة، إذ أنه كثير احتساب الأخطاء وركلات الجزاء.

وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي، كان أوليفر حديثًا للعالم أجمع بعدما احتسب ركلة الجزاء الشهيرة لريال مدريد أمام يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأشهر أوليفر في هذه المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون بعد اعتراضه على احتساب ركلة الجزاء في آخر دقيقة ضد يوفنتوس.

وفي هذا الموسم أدار مايكل أوليفر العديد من المباريات التي كان أبرزها مواجهة الدور الثاني بين ليفربول وآرسنال والتي فاز فيها الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأثارت هذه المباراة الجدل أيضًا بسبب احتساب أوليفر لركلتي جزاء مشكوك في صحتهما لصالح ليفربول.

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يذكر أن المواجهة بين مانشستر سيتي وتوتنهام ستأتي في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.