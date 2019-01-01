ماونت يروي تعليمات مورينيو لجامعي الكرات خلال وجوده في تشيلسي

المو لا يتغير أبدًا..

كشف ماسون ماونت، لاعب تشيلسي، عن التعليمات التي كان يتحصل عليها من جوزيه مورينيو عندما كان جامعًا للكرات في الستامفورد بريدج خلال مبارايات دوري أبطال أوروبا حينها.

وكان مورينيو قد عُيِّن مدربًا جديدًا لتوتنهام خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو الذي أُقيل على خلفية تراجع النتائج باحتلال السبيرز المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي وتحقيق ثلاث انتصارات فقط خلال 12 مباراة.

الزخم الكبير الذي صاحب عودة "السبيشال وان" للتدريب بعد سنة من الغياب، استغله ماونت ليتحدث عن ذكرياته مع مدرب البلوز التاريخي والذي قادهم لتحقيق الدوري 3 مرات من أصل 5 ألقاب في تاريخ تشيلسي.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، كان لا يزال صبيًا يافعًا خلال الولاية الثانية لمورينيو داخل تشيلسي، وقد كان واحدًا من جامعي الكرات خلال المباريات التي تُقام على ملعب تشيلسي.

ماونت تذكر هذه اللحظات وقال "أول شيء أذكره حقًا في مسيرتي هو العمل كجامع للكرات في الستامفورد بريدج. كان هذا شيء كبير بالنسبة لي، كنت بالقرب من أغلب المباريات ومن أرضية الملعب.".

كما أضاف "لحظات لا تُنسى بالنسبة لي عند وجود جوزيه مورينيو في تشيلسي، إذا كنا فائزين في مباراة بدوري أبطال أوروبا، كانت تعليماته لنا أن نحتفظ بالكرة وألا نرميها بسرعة سواءً لنا أو للخصوم.".

يذكر أن تصريحات ماونت تأتي ضمن فيلم وثائقي ينتجه تشيلسي عن مسيرة اللاعب مع النادي حتى الآن، وذلك بعد الأداء المميز الذي يظهر به رفقة المدرب فرانك لامبارد هذا الموسم.