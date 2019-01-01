ماونت: لم أشعر بالتوتر تجاه مشاركتي الدولية الأولى مع إنجلترا

صاحب الـ 20 عاماً شارك بالأمس لأول مرة مع الفريق الأول لمنتخب بلاده

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماسون ماونت، لاعب منتخب إنجلترا وتشيلسي أنه لم يشعر بأي توتر أو قلق خلال مشاركته الدولية الأولى بالرغم من صغر سنه.

وشارك صاحب الـ 20 عاماً، في فوز إنجلترا بالأمس على حساب بلغاريا برباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية الصيف القادم.

وحل لاعب تشيلسي، بديلاً لهندرسون في الدقيقة 67، ليسجل بذلك ظهوره الأول مع منتخب الأسود الثلاثة.

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وقال ماونت، حول مباراته الدولية الأولى: "لم أكن متوتراً على الإطلاق، لقد كانت بالنسبة لي مجرد مباراة كرة قدم، أفعل بها ما أفعله منذ صغري".

وواصل: "في هذه الحالات، أنت تريد المشاركة والحصول علي الكرة ولمسها لأول مرة، ثم تحاول أن تصنع فارقاً في المباراة".

وتابع: "شعور لا يصدق عند مشاركتي الدولية الأولى، حلم من أحلام طفولتي تحقق، اعتقد أن نسبة من يحقق هذا الإنجاز قليلة، لذا كنت أعمل بجهد لفترة طويلة".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد حققت العديد من النجاحات في آخر شهرين، مشاركتي الأولى مع تشيلسي، ثم استدعائي لمنتخب بلادي، والآن المشاركة الأولى لي مع المنتخب الوطني".

جدير بالذكر أن ماونت نجح في تسجيل هدفين مع تشيلسي، خلال أربع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فرانك لامبارد.