ماوسون يتعرض لأغرب إصابة قبل مواجهة توتنهام

الحظ لا يقف مع فولهام

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تعرض متوسط الميدان الإنجليزي، ألفي ماوسون للإصابة في الركبة بطريقة غريبة للغاية، ليغيب عن مواجهة فولهام أمام توتنهام.

ويلتقي الفريقان، غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب البالغ 25 عامًا، أنضم الموسم الحالي لصفوف فولهام قادمًا من سوانزي سيتي مقابل 20 مليون جنية أسترليني، بعدما تواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي بكأس العالم.

اللاعب الذي خاض 14 مباراة الموسم الحالي، تعرض للإصابة في الركبة في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي أثناء تغيير حذاءه.

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المدير الفني كلاوديو رانييري، تحدث عن غياب لاعبه قبل مواجهة الديوك اللندنية: "أنه يحتاج وقتًا للتعافي، كم تبلغ؟ لا أعلم، أنه إصابة غريبة، لقد كان يغير حذاءه، هذا لا يُصدق".

وسيغيب المهاجم أبوبكر كامارا، أيضًا عن هجوم فولهام، والذي خاض عراكًا مع زميله ألكسندر ميتروفيتش من أيام قليلة، بعد المشادة التي جمعت الثنائي من أجل تسديد ركلة جزاء في مواجهة هدرسفيلد انتهت بإهداره لها.

مدرب ليستر سيتي وتشيلسي الأسبق: "لم تكن مشادة، لقد كان حديث يحدث في أي فريق، ولم يحدث أي شئ أخر، لا أعرف إذا كان الأمر يتعلق بركلة الجزاء فقط، كامارا ليس في التشكيل الأساسي، أفضّل أن أفكر في هذا وأن أقدم الأفضل للفريق".

وحقق فولهام فوزاً وحيدًا في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث يرغب في الخروج من مراكز الهبوط.