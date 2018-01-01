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بوتشيتينو لا يضمن استمرار إيريكسين في توتنهام

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هل يرحل إيريكسين إلى ريال مدريد؟ بوتشيتينو لا يمتلك الإجابة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، توضيح إمكانية استمرار كريستيان إيريكسين مع السبيرز من عدمه.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع إيريكسين لخلافة لوكا مودريتش في الصيف المقبل.

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية: "كرة القدم ديناميكية وتتغير في كل موسم والأمر لا يتوقف على قرار المدرب ولكن اللاعب أيضًا".

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وتابع: "بالنسبة لي أنا أستمتع باللحظة الحالية وأعرف أن إيريكسين لاعب مطلوب في جميع الأندية ولكن علينا التركيز في الموسم والاستفادة من إمكانيات الدانماركي".

وحول إمكانية تجديد عقده، أوضح المدرب الأرجنتيني أنّه لا يعلم موعد حدوث هذا الأمر مشيرًا إلى أنّه قد يوافق على التمديد خلال أيام وربما بنهاية الموسم".

واختتم: "أتمنى أن يتخذ اللاعب القرار المناسب له والذي يساعد الفريق أيضًا".

إيريكسين انضم إلى توتنهام في 2013 قادمًا من أياكس الهولندي.

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