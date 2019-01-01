ساري: سعيد بتراجع توتنهام والمركز الرابع صعب في إنجلترا

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على صعوبة المنافسة في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي وعلى سعادته بتراجع توتنهام مؤخرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته الكبيرة بالتراجع الذي وقع لتوتنهام في الفترة الأخيرة بالبريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد خلالها أن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي يعد أمرًا صعبًا للغاية.

وقال ساري: "أعتقد أنني سعيد، سأحب أن يكون توتنهام معنا في المنافسة على المركزين الثالث والرابع في الفترة المقبلة، ففي تلك الحالة سيكون لدينا أربعة فرق تتنافس على مقعدين بدلًا من ثلاثة فرق على مقعد واحد".

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وأضاف: "في الوقت الحالي أفهم بشكل كامل أن الحصول على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للجميع".

وأكمل: "الدوري الإنجليزي بطولة تنافسية وصعبة بشكل كبير، ليس فقط بسبب البطولة نفسها، لكن عليك أن تلعب بطولتي كأس، وكل مباراة تكون قوية".

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واختتم تصريحاته: "لو أنهينا الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى سأكون سعيدًا للغاية، لأننا سنعود لدوري أبطال أوروبا، لقد كنت محظوظًا للقيام بالأمر نفسه مع نابولي من قبل".