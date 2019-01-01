بوتشيتينيو يغازل مانشستر يونايتد: فيرجسون هو الأفضل بالتاريخ

ماوريزيو بوتشيتينو يغازل جماهير فريق مانشستر يونايتد ويصف السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق للفريق بالأفضل في التاريخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام بالمدرب التاريخي لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو وأكد خلالها أن فيرجسون بالنسبة له يعد موسوعة في كرة القدم.

وقال بوتشيتينيو: "إنه خبر رائع للغاية، بالنسبة لي فيرجسون هو كرة القدم، ومن العظيم أن نراه يعمل فيها من جديد بشكل مستمر، هذا أمر هام".

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وأضاف: "لقد أرسلت له وهنأته على قيامه من مرضه، لا يمكنني أن أخفي إعجابي به وبعمله، أحترمه كثيرًا ويعد مثالًا للإلهام بالنسبة لي".

وأكمل: "بالنسبة لي هو المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم، لتراه كل يوم يعمل كان أمرًا مذهلًا، هو موسوعة ومرجع كبير في كرة القدم".

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واختتم: "لقد جلسنا سويًا وتناولنا العشاء معًا في لندن عام 2016، منذ ذلك الوقت وأنا أتمتع بعلاقة طيبة للغاية معه مستمرة حتى الآن".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد ارتبط اسمه مؤخرًا ببوتشيتينيو ليقوم بتدريب الفريق خلال الموسم المقبل خلفًا لأولي سولشار.