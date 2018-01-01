بوتشيتينو: أحب اشاعات تدريبي لريال مدريد

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام يؤكد تفضيله لإشاعات تدريب ريال مدريد على إشاعات اقالته من السبيرز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام أنه لا يجب الاستماع للاشاعات المرتبطة بنادي توتنهام على الاطلاق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق وأكد خلالها أن الاستماع لإشاعات تدريب ريال مدريد أقرب لقلبه من اشاعات الرحيل عن توتنهام بالإقالة.

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وقال بوتشيتينو: "أفضل أحاديث الصحافة عن إمكانية تدريبي لريال مدريد أو فريق أخر على أن يكون الحديث له علاقة بتوتنهام أو إقالتي لأن الإدارة ملت مني".

وأضاف: "بكل تأكيد إذا ما كان علي أن أختار أحد الموقفين سيكون ذلك الذي ليس له علاقة توتنهام، أراه أفضل بالنسبة لي أن تتحدثوا عنه".

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🇪🇸 ريال مدريد

🇮🇹 يوفنتوس#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/suASr4f6rg — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وأكمل: "من ينافس على اللقب هم هؤلاء الذين قاموا بصفقات وباستثمارات في الصيف الماضي، كليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال، ليس نحن بكل تأكيد."

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واختتم تصريحاته: "نحن في الجزء الأمامي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لأننا نجيد اللعب والمنافسة بشكل جيد، لكن اللعب على اللقب أمر مختلف".