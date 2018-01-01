بوتشيتينو: الفترة المقبلة ستكون خاصة بالألقاب

ماوريزيو بوتشيتينيو المدير الفني لفريق توتنهام يريد الحصول على الألقاب رفقة السيبرز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن سعادته الغامرة بما وصل له حال الفريق فيما يتعلق بالإنشاءات الجديدة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للسبيرز وأكد خلالها أن هدفه في الفترة المقبلة هو الحصول على الألقاب رفقة الفريق.

وقال بوتشيتينو: "هنا في توتنهام سنملك واحدًا من أفضل ملاعب العالم، كذلك الأمر بالنسبة لملعب التدريبات، ذلك أمر رائع ويضعنا في مستوى جديد".

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وأضاف: "في كرة القدم علينا أن نجعل كل ما نقوم ببنائه هنا على نفس مستوى الإنشاءات الجديدة الخاصة بالنادي، وإذا دمجنا ذلك مع ذاك لن نحتاج سوى لبعض الوقت لنحصل على الألقاب".

وأكمل: "لا نزال لم نحقق الألقاب بعد لكنني أعتقد أننا حققنا ما هو أهم من ذلك، لقد عملنا معًا لمدة أربعة سنوات ونصف، ولا يزال هناك عقدًا لفترة مثلها".

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جدير بالذكر أن توتنهام سينتقل لملعبه الجديد خلال أسابيع، تاركًا ملعب ويمبلي الذي خاض عليه مباريات الموسم الماضي والموسم الجاري حتى الآن.