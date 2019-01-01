إيكاردي يضع شروطًا للصلح مع إنتر

الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم فريق إنتر يطالب الإدارة بتوضيح موقفه بشكل علني قبل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد طالب إدارة النادي بتوضيح موقفه بشكل علني أمام الجماهير بعد سحب شارة القيادة منه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب قد وضع بعض الشروط لتهدئة الأجواء مع إدارة النادي والعودة للمباريات والتدريبات من جديد.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب قد جعل شرطه الأساسي هو خروج الإدارة بشكل علني لتفسير سحب شارة القيادة منه في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة إنتر قد سحبت شارة القيادة من إيكاردي ومنحتها للسلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى النيراتزوري مما أشعل الأجواء بين الإدارة والنجم الأرجنتيني.

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وكان إيكاردي قد ابتعد عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة على خلفية تلك الحادثة وبالتالي تم استبعاده من المشاركة مع النيراتزوري في المباريات.

جدير بالذكر أن الأزمة الكبرى بين اللاعب والنادي تأتي بسبب عقده الجديد وبسبب انتشار أنباء عن توقيعه لنادي آخر لينتقل له بعد نهاية العقد الجاري بينهما.