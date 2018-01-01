إيكاردي في طريقه لتجديد التعاقد مع إنتر بعد موافقة زوجته

واندا نارا تلمح لقرب زوجها ماورو إيكاري من تجديد تعاقده مع إنتر بعد رسالة قصيرة على تويتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر أصبح على وشك تجديد تعاقده مع الفريق في القريب العاجل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب سيوقع على العقود الجديدة مع انطلاقة العام المقبل ليتم الإعلان رسميًا عن التجديد.

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ونشرت واندا نارا تغريدة على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" أكد خلالها الأنباء المنتشرة حول قبل تجديد تعاقد اللاعب الأرجنتيني.

حيث كتبت عارضة الأزياء التي تزوجها إيكاردي قبل أشهر: "الساعة حاليًا الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل ولا أزال مستيقظة لأقرأ بنود تجديد العقد".

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وينتهي تعاقد اللاعب مع فريق إنتر بنهاية موسم 2020-2021، مما يعني أن رحيله في أي وقت قريب عن النادي قد يعني حصول إنتر على أموال ضئيلة للغاية.

جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد ارتبط اسمه بالعديد من كبار أوروبا في الفترة الأخيرة خاصة ريال مدريد الذي يريد تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو وانخفاض مستوى مهاجميه.