ماهي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في كأس العالم للأندية 2021؟

يستضيف استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباراة الأهلي المصري القادمة في كأس العالم للأندية 2021، والتي تأتي لتحديد المركز الثالث.

الأهلي سقط أمام بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، ليخسر فرصة لعب المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

ويلعب الأهلي على الميدالية البرونزية أمام الهلال السعودي، الذي خسر أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي بهدف دون رد.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

إذا كنت تريد متابعة المباراة، جول يرشدك إلى كل ما تريده في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية؟

موعد مباراة الأهلي والهلال هو يوم السبت 12 فبراير 2022 في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر قناة أبو ظبي إكسترا المخصصة لنقل مباريات مونديال الأندية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الهلال السبت 12 فبراير 2022،



17:00 الإمارات، 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC



AD Sports Extra

كيف تتابع مباراة الأهلي والهلال عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الأهلي والهلال عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

كما تنقل قناة أبو ظبي إكسترا المباراة عبر تطبيق AD Sports، وقد تنقل المباراة على يوتيوب كما حدث في مباراة بالميراس والأهلي الماضية.

وتنقل المباريات أيضًا عبر تطبيق شاهد VIP.