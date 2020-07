مان سيتي ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

آرسنال 0 × 0 مانشستر سيتي

11' عرضية من اليمين عن طريق دي بروينه تصل سهلة ليد الحارس مارتينيز.

10' عرضية خطييييرة من اليسار عن طريق دي بروينه، يحولها محرز برأسه من يمين منطقة الجزاء للعمق، والدفاع يبعد الكرة.

9' خطيييييييييرة للسيتي بتوغل بالكرة من قبل ستيرلينج، حيث راوغ أغلب الدفاع ثم أرسل عرضية أبعدها الدفاع.

7' رياض ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

5' استحواذ للسيتي على الكرة، وآرسنال متراجع.

4' ميندي ينطلق بالكرة في منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يحولها سيلفا إلى المرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

2' مانشستر سيتي على اليمين بالأزرق السماوي المعتاد، وآرسنال على اليسار بالأحمر والأبيض.

1' تنطلق الآن صافرة بداية المباراة..

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

كيران تيراني - ديفيد لويز - شكودران موستافي

مايتلاند نيلس - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - هيكتور بيليرين

ألكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج - نيكولاس بيبي

البدلاء: سوكراتيس - لوكاس توريرا - ماتيو سميث - سياد كولاسيناك - ريس نيلسون - بوكايو ساكا - روب هولدينج - جوسيف ويلكوك

