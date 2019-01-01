ماني يوجه رسالة شكر لجماهير ليفربول عقب إقصاء بايرن ميونيخ

ماني يشكر جماهير جماهير ليفربول على دعمها ويعدهم بمواصلة العمل للمضي قدمًا في جميع البطولات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توجه النجم السنغالي ساديو ماني برسالة شكر إلى جماهير ليفربول على الدعم الذي يقدمونه، وذلك عقب إقصاء بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا.

وقاد ماني ليفربول للفوز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمس الأربعاء، في لقاء الإياب للدور ثمن نهائي من دوري الأبطال.

وسجل ساديو ماني هدفي ليفربول الأول والثالث، فيما سجل فيرجيل فان دايك الهدف الثاني، بينما سجل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه هدف بايرن ميونيخ الوحيد.

After yesterday's @ChampionsLeague brace, Sadio has a message for the fans 🙌 pic.twitter.com/Pkcuy0daNN

— FC (@LFC) ١٤ مارس ٢٠١٩

وعقب المباراة، قال ساديو ماني عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سعيد وفخور بما تم إنجازه.

وأضاف ماني: "أشكر جماهير ليفربول على الدعم الذي تقدمه لنا، كانت مباراة صعبة ولكن حققنا الأهم في النهاية ونجحنا في الفوز، والأهم هو مواصلة العمل"

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يذكر أن ليفربول قد أكمل عدد الإنجليز الأربعة المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وهي أول مرة يتواجد هذا العدد من الأندية الإنجليزية في ربع نهائي البطولة منذ 2009.