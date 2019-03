ماني يوجه رسالة شكر لجماهير ليفربول عقب إقصاء بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توجه النجم السنغالي ساديو ماني برسالة شكر إلى جماهير ليفربول على الدعم الذي يقدمونه، وذلك عقب إقصاء بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا.

وقاد ماني ليفربول للفوز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمس الأربعاء، في لقاء الإياب للدور ثمن نهائي من دوري الأبطال.

وسجل ساديو ماني هدفي ليفربول الأول والثالث، فيما سجل فيرجيل فان دايك الهدف الثاني، بينما سجل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه هدف بايرن ميونيخ الوحيد.

After yesterday's @ChampionsLeague brace, Sadio has a message for the fans 🙌 pic.twitter.com/Pkcuy0daNN