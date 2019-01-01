ماني يواصل التألق في 2019

ماني الأكثر تسجيلًا في البريميرليج في 2019، والأكثر تسجيلًا في العام ذاته في البطولات الإنجليزية بالتساوي مع أجويرو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل ساديو ماني أرقامه القياسية وتألقه مع ليفربول خلال عام 2019، وذلك بعد تسجيله هدفه الأول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

وتغلب ليفربول على ساوثامبتون بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية للبريميرليج، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وسجل ماني هدف المباراة الأول، ليفتتح عداده في الموسم الجديد، ويواصل أرقامه القياسية في أفضل أعوام مسيرته على الإطلاق.

وبهذا الهدف، بات ماني الأكثر تسجيلًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الميلادي 2019 برصيد 15 هدفًا.

ليس ذلك فقط، بل أنه بات رفقة سيرخيو أجويرو الأكثر تسجيلًا في مباريات البطولات الإنجليزية بشكل عام خلال العام ذاته بتجاوزه حاجز الـ 20 هدفًا.

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يذكر أن ماني كان قد توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي برصيد 22 هدفًا بالتساوي مع زميله محمد صلاح ونجم آرسنال بيير أوباميانج.