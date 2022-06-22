ماني يكشف سبب رفضه كبار أوروبا من أجل بايرن ميونخ

لماذا غادر ليفربول.. ماني يجيب!

اعتراف ساديو ماني المنضم حديثًا إلى نادي بايرن ميونخ، إنه لم يفكر كثيرًا في قرار مغادرته ليفربول، مؤكدًا إن النادي الألماني فريق تنافسي للغاية.

ماني اختار مغادرة ليفربول في بداية فترة الانتقالات وهو الآن على وشك الانضمام إلى بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 41 مليون يورو

السنغالي الدولي كان أحد الركائز الأساسية في تشكيل ليفربول خلال السنوات الماضية، حيث ساعد الريدز على الفوز بستة ألقاب من بينهم الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ماني يتحدث عن رغبته في اللعب بقميص بايرن ميونخ

وقال ماني في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "عندما أخبرني وكيلي لأول مرة عن اهتمام بايرن ميونخ، شعرت بالحماس على الفور".

وأردف: "رأيت نفسي في الفريق، بالنسبة لي كان النادي المناسب في الوقت المناسب".

وواصل: "إنه أحد أكبر الأندية في العالم والفريق يقاتل دائمًا من أجل كل لقب لذلك بالنسبة لي كانت فكرة جيدة جدًا والقرار الصحيح أن آتي إلى هنا".

ولدى سؤاله عن سبب اتخاذ قرار سريع للانضمام إلى بايرن، أجاب ماني: "أخبرني وكيل أعمالي أن هناك استفسارات من أندية أخرى هذا جزء من العمل".

وأكمل: "لكنني شعرت بهذا الشعور على الفور عندما قدم بايرن خطته لي، لقد وجدت نفسي في خطة بايرن ميونخ أكثر من أي مكان آخر".

وبسؤاله عن مساعدة النادي على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، أجاب ماني: "كل شخص وكل لاعب كرة قدم في العالم يريد الفوز بدوري الأبطال وأنا الآن مع فريق ينافس على البطولات الكبرى".

وأتم حديثه: "لكن ما زال الوقت مبكرًا قليلاً للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، لم نلعب معًا حتى الآن ومع ذلك سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي".

يذكر أن ماني لعب بقميص ليفربول منذ 2016، وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

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