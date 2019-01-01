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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماني يكشف أسرار تفوقه مع ليفربول: لا أسهر ولا ألعب البلاي ستيشن

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Getty Images
ماني يخطف الأضواء من صلاح الموسم الجاري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف ساديو ماني، نجم ليفربول والسنغال، عن الأسباب وراء تفوقه وتألقه في الموسم الجاري وتصدره لائحة هدافي متصدر الدوري الإنجليزي.

وسجل مانيه في انتصار السنغال على مالي ودياً مساء الثلاثاء، بينما سجل تسعة أهداف في نفس العدد من المباريات لليفربول في الأسابيع الماضية.

وقال السنغالي مع "ويو سبورت": "لا أحب ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن، لا ألعبها أبداً، أعتقد أنها مضيعة للوقت، وأنا لا أريد إضاعة وقتي".

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وأضاف: "لا أذهب كذلك للحفلات، الأمر لا يدور في مخيلتي أبداً حتى، إذا لم أعطي كل ما أملك لن أكون لاعباً جيداً ولن أصل أبداً للمستوى الحالي".

ووصل ماني حتى الآن إلى 20 هدفاً في 30 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات الموسم الجاري.

ويلعب ليفربول مساء الأحد المقبل في قمة البريميرليج مع ضيفه توتنهام للحفاظ على قمة ترتيب المسابقة في صراعه مع مانشستر سيتي.

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