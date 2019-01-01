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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماني يكسر رقمه التهديفي الأفضل في البريميرليج

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بعد التسجيل مرتين في شباك واتفورد بالجولة الثامنة والعشرين
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي تألقه مع الريدز هذا الموسم، بزيارة الشباك مرة أخرى في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستضيف واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة، في مواجهة لا بديل للريدز عن الفوز.

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ماني نجح في تسجيل الهدفين الأول والثاني لصالح ليفربول، ليضع فريقه في المقدمة بأريحية.

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وذلك يرفع ماني رصيده من الأهداف في البريميرليج هذا الموسم إلى الرقم 14، وهو الرقم الأعلى له في المسابقة.

ويتفوق السنغالي على أعلى رقم حققه من قبل مع الريدز في موسم 2016/2017، حيث سجل وقتها 13 هدف.

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وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يسجل فيها ماني على ملعب ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز في شباك أرسنال، كريستال بالاس، بورنموث، ليستر سيتي والآن واتفورد.

ويحتاج ليفربول للفوز بهذه المباراة، من أجل تدعيم حظوظه في الفوز بلقب البريميرليج، حيث يحتل الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي قبل بداية الجولة.

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