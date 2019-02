ماني يكسر رقمه التهديفي الأفضل في البريميرليج

واصل ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي تألقه مع الريدز هذا الموسم، بزيارة الشباك مرة أخرى في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستضيف واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة، في مواجهة لا بديل للريدز عن الفوز.

ماني نجح في تسجيل الهدفين الأول والثاني لصالح ليفربول، ليضع فريقه في المقدمة بأريحية.

13 - Sadio Mane has scored his 13th Premier League goal this season, equalling his best ever haul in a single campaign in the competition (also 2016-17). Fab. #LIVWAT pic.twitter.com/9fg0enBd0P