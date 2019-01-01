ماني يكسر رقمه التهديفي الأفضل في البريميرليج

بعد التسجيل مرتين في شباك واتفورد بالجولة الثامنة والعشرين

واصل ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي تألقه مع الريدز هذا الموسم، بزيارة الشباك مرة أخرى في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستضيف واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة، في مواجهة لا بديل للريدز عن الفوز.

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ماني نجح في تسجيل الهدفين الأول والثاني لصالح ليفربول، ليضع فريقه في المقدمة بأريحية.

13 - Sadio Mane has scored his 13th Premier League goal this season, equalling his best ever haul in a single campaign in the competition (also 2016-17). Fab. #LIVWAT pic.twitter.com/9fg0enBd0P — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2019

وذلك يرفع ماني رصيده من الأهداف في البريميرليج هذا الموسم إلى الرقم 14، وهو الرقم الأعلى له في المسابقة.

ويتفوق السنغالي على أعلى رقم حققه من قبل مع الريدز في موسم 2016/2017، حيث سجل وقتها 13 هدف.

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وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يسجل فيها ماني على ملعب ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز في شباك أرسنال، كريستال بالاس، بورنموث، ليستر سيتي والآن واتفورد.

ويحتاج ليفربول للفوز بهذه المباراة، من أجل تدعيم حظوظه في الفوز بلقب البريميرليج، حيث يحتل الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي قبل بداية الجولة.