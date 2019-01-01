ماني يعترف: مشاهدة مانشستر سيتي تشعرني بالضغط

نجم ليفربول ماني يؤكد أنه يقلق من مشاهدة مانشستر سيتي جوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف نجم ليفربول الدولي السنغالي ساديو ماني بأنه يواجه الكثير من الضغوطات حين يشاهد مباريات مانشستر سيتي.

واعترف ماني أيضًا أنه يواجه صعوبة في التعامل مع انتصارات مانشستر سيتي هذا الموسم نظرًا لأنها تشكل ضغطًا على ليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، وهو ما يجعل المنافسة أكثر شراسة.

وقال ماني لصحيفة سكاي سبورتس: "لكي أكون صادقًا، نحن نركز على أنفسنا أكثر من أي شيء آخر، ولكن المنافسة مع مانشستر سيتي تجعلنا تحت ضغط دائمًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "عندما أشاهد مباراة لمانشستر سيتي في وقت ما أحيانًا أشعر بالضغط بشكل أكبر من الذي أشعر به وأنا ألعب، هذا لأن تتويجي باللقب مرهون بخسارتهم"

وتابع: "أنا متأكد أنهم يريدونا أن نخسر أيضًا، الأمر ليس عيبًا، هو فقط تنافس والكل يبحث عن ما يفيده هو فقط"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد استعاد الصدارة من ليفربول بعد تعادل الأخير مع جاره إيفرتون بدون أهداف منذ 3 أسابيع.