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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماني يعادل الـ4 الكبار في أنفليد وفيرمينو يواصل على نفس النهج

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Getty Images
ليفربول قلب تأخره إلى تقدم
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح ليفربول في قلب تأخره في الشوط الأول إلى تقدم، بهدفين مقابل هدف، أمام بيرنلي في الجولة الـ30، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الضيوف أولاً بهدف أوليمبي "من ركلة ركنية مباشرة"، في شباك البرازيلي أليسون، إلا أن البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني قلبا النتيجة مباشرة.

وأصبح ليفربول أول فريق الموسم الجاري، يسجل 3 لاعبين له أكثر من 10 أهداف في الموسم بالدوري، فيتصدر صلاح ترتيب هدافي الريدز برصيد 17 هدفًا، يليه ماني برصيد 15 هدفًا، ثم البرازيلي فيرمينو برصيد 10 أهداف.

ويواصل فيرمينو صاحب هدف التعادل، التألق بقميص الريدز منذ انضمامه بتسجيل أكثر من 10 أهداف للموسم الرابع توالياً، حيث سجل 10 أهداف في 2015-16، ثم 11 في الموسم التالي، وكان الموسم الماضي الأكثر غزارةً في التهديف برصيد 15.

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فيما نجح ماني في تقدم الريدز، بفضل هدف، ليصبح خامس لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، بعد كلاً من مايكل أوين، فرناندو توريس، لويس سواريز، محمد صلاح.

وجاءت أهداف الدولي السنغالي في شباك أرسنال، كريستال بالاس، ليستر سيتي، بورنموث، واتفورد، واليوم أمام بيرنلي.

ويسعى الريدز لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي إلى نقطة وحيدة عقب فوز الأخير أمس بثلاثية على واتفورد.

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