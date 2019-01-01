ماني يرد على جوراديولا: سأمثل مجددًا إن كان ذلك سيجلب لنا ركلة جزاء

نجم ليفربول يرد بقوة على اتهامات المدرب الإسباني بيب جوارديولا له بالتمثيل من أجل الحصول على ركلات جزاء

الصراع مستمر بقوة بين ليفربول ومانشستر سيتي في منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كما حدث الموسم الماضي، يتصدر الريدز صدارة الترتيب بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

ومن جانب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للسيتزنز فقد خرج بتصريح ناري منذ أيام اتهم به ساديو ماني لاعب الريدز أنه يدعي السقوط من أجل الحصول على ركلات جزاء لصالح ليفربول.

خرج المهاجم السنغالي ليرد على تلك التصريحات اليوم بسخرية قائلًا: "حسنًا سأقوم بالتمثيل مجددًا إن كان ذلك سيعطينا ركلة جزاء في كل مباراة".

وتابع: "لقد كان هناك تدخل بالتأكيد وإن لم يحدث ذلك كان الحكم سيشهر البطاقة الصفراء في وجهي، في النهاية أن لن أقوم بتغيير شيء في طريقة لعبي، كل ما يمكنني قوله أنني دائمًا سأقدم كل ما لدي من أجل خدمة الفريق".

يذكر أن المدرب الألماني يورجن كلوب كان قد دافع عن لاعبه أيضًا منذ أيام بعد تصريحات جوارديولا الذي تراجع عن ذلك التصريح بالأمس قائلًا أنه لم يقصد الإساءة للاعب أو وصفه بتلك الطريقة.