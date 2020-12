طفل الاحتياجات الخاصة السبب في تغيير ماني لاحتفاله!

حقق النجم السنغالي ساديو ماني حلم أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مواجهة فريقه الأخيرة ضد كريستال بالاس.

جاء هذا بعدما سجل نجم هجوم ليفربول الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 35 من عمر اللقاء، فذهب واحتفل بشكل جديد عليه.

قام ماني برفع يده للسماء وابتسم بشكل واضح وهو الأمر الغير مألوف بالنسبة له، لكن اليوم ظهر السبب خلف ذلك الاحتفال.

ماني كان قد تحدث عبر الفيديو مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسأله إذا ما كان هناك احتفالًا بعينه يريد منه تقليده.

فقام الطفل بوصف الاحتفال لماني عبر الفيديو ورفع يده للسماء، وقال لها: "هذا الاحتفال من أجل جدي".

