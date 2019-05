ماني يحطم الأرقام بهدفه في ولفرهامبتون

سجل ساديو ماني نجم فريق ليفربول هدفًا في شباك فريق ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة 38 والختامية من البريميرليج.

جاء هذا الهدف ليضرب به ماني أكثر من رقم خاص به في الموسم الجاري، عقب أن وصل للهدف رقم 21 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

9 – Sadio Mane has now scored the opening goal of the game on nine separate occasions in the , the joint-most of any player this season alongside Mohamed Salah. Tone.