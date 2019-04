ماني يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

نجح المهاجم السنغالي ساديو ماني، في تتويج تألقه مع ليفربول في مارس الماضي، بالحصول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي .

الحساب الرسمي للبريميرليج على "تويتر"، أعلن ذلك عبر تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة، في مكافأة لنجم الريدز على مستواه بالفترة الأخيرة.

🎵 Oh Mane, Mane 🎵



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @LFC 's Sadio Mane 👏 #PLAwards pic.twitter.com/1o6eBbObRf