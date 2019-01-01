ماني يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

بعد تألقه اللافت مع ليفربول في شهر مارس

نجح المهاجم السنغالي ساديو ماني، في تتويج تألقه مع ليفربول في مارس الماضي، بالحصول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي .

الحساب الرسمي للبريميرليج على "تويتر"، أعلن ذلك عبر تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة، في مكافأة لنجم الريدز على مستواه بالفترة الأخيرة.

ماني لم ينجح في التسجيل بالمواجهة الأولى لليفربول في شهر مارس، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف مع إيفرتون.

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وفي المباراة التالية تمكن السنغالي من تسجيل هدفين في الفوز على بيرنلي بنتيجة 4/2.

وواصل تألقه بقيادة الريدز لانتصار صعب على فولهام 2/1، حيث سجل الهدف الأول وتسبب في ركلة جزاء الثاني.

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وعاد للغياب عن التسجيل بآخر مباريات الشهر مع ليفربول أمام توتنهام، لكنه ظهر بمستوى جيد بالمواجهة التي حسمها فريقه 2/1.

ويعتبر السنغالي أحد نجوم الموسم في البريميرليج بشكل عام، حيث 17 هدف في 31 مباراة، ليصبح مرشحاً لجائزتي الهداف وأفضل لاعب.