ماني يجب عن السؤال الأصعب: هل تشعر بالغيرة من محمد صلاح؟

ساديو ماني نجم فريق ليفربول يؤكد أن علاقته بمحمد صلاح جيدة للغاية داخل وخارج الملعب وينفي أن يكون هناك تنافس أو غيرة بينهما على الأهداف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى ساديو ماني نجم فريق ليفربول أن يكون هناك أي نوع من التنافس الفردي بينه وبين محمد صلاح على تسجيل الأهداف مع الريدز في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح مجلة "فرانس فوتبول" وأكد خلالها أنهما يسعيان فقط لمساعدة الفريق بكل ما لديهما من إمكانيات.

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وقال ماني: “أنتم في الإعلام ستحبون لو قلت لكم أنني ومحمد صلاح نتنافس على تسجيل الأهداف، أليس كذلك؟ لكن لا الوضع ليس بذلك الشكل اطلاقًا".

وأضاف: "الأمر ليس قريب حتى من التنافس على تسجيل الأهداف، يمكنكم أن تروا ذلك في علاقتنا داخل وخارج الملعب، نحن نلعب فقط من أجل مصلحة ليفربول، وليس نحن فقط بل الجميع".

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واختتم تصريحاته: "نحاول تقديم أفضل ما لدينا لنمثل النادي والمدينة، وصلاح يحب ليفربول بقدر ما أحب الفريق، وكان حاسمًا معنا منذ أن انضم لنا، نريد فقط أن نحقق الألقاب وهذه هي الأولوية، ولا نفكر في الألقاب الفردية، وعندما نترشح لها سويًا نضحك حول ذلك الأمر ونكون سعداء بفوز أيًا مننا بها، لأن ذلك سيعني أننا نساعد ليفربول ومنتخبات بلادنا".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد تفوق على ماني مرتين متتاليتين في الأعوام الأخيرة بالحصول على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.