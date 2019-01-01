ماني يتعهد بالتضحية والتعاون مع صلاح من أجل الفوز بدوري الأبطال

على عكس ما يتردد عن توتر علاقة السنغالي ساديو ماني بزميله المصري محمد صلاح، بسبب التنافس الشديد بينهما، ظهر أسد التيرانجا في مقطع فيديو موثق مع أسطورة النادي روبي فاولر، لكشف حقيقة علاقته بالفرعون.

ومن حين لآخر، يوجه بعض النقاد والمتابعين تهمة "الأنانية" إما لماني أو صلاح، عندما يفكر أحدهما في نفسه أكثر من الآخر، بالإصرار على التسجيل وزميله في الوضع الأفضل، إلا أن لاعب ساوثامبتون السابق، نفى صحة ذلك، واصفا تنافسه مع صلاح، بالأمر الصحي، الذي يصب في مصلحة الفريق.

وظهر أيقونة التسعينات في مقطع الفيديو، وهو يحاول اختبار ذكاء ماني بسؤاله "لو كانت النتيجة 0-0 وأتيحت لك فرصة في الدقيقة الأخيرة تسجلها بنفسك أم تمررها لصلاح؟"، فانفجر ماني من الضحك ثم قال "أريد فقط الفوز، أنا أسجل أو مو، المهم أن نفوز باللقب، بصراحة. إذا كان في موقف أفضل مني سأضعها أمامه".

وواصل فاولر الضغط على ماني، بسؤال آخر عن رأيه في تركيز الإعلام والمتابعين على صلاح بصورة أكبر منه، حتى بعد تقسيم جائزة الهداف عليهما بجانب ابن القارة السمراء الثالث بيير إيمريك أوباميانج، لكن النجم السنغالي أفلك بذكاء قائلاً "أعتقد أن مو من الموسم الماضي وحتى الآن يقدم مستوى لا يصدق".

وتابع "من يريد الفوز بأي شيء (البطولات) ينبغي أن يكون لديه هذا النوع من اللاعبين، لقد أنهى الموسم الماضي بصورة مذهلة، وأعتقد لولا أهدافه لما تأهلنا لدوري أبطال أوروبا لأنه سجل الكثير من الأهداف المهمة".

"ميسي خسر مباراتين مهمتين الأسابيع الماضية ولا أحد يحب الخسارة، ولكنه ناضج كفاية لعبور مثل هذه الأمور" 🗣️



أجويرو يدعم زميله في المنتخب الأرجنتيني 🐐 pic.twitter.com/UvnJrqmxlU — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وختم حديثه "كما ذكرت المهم بالنسبة لي تحقيق الفوز، إذا سجل صلاح أو فرمينو أو أنا هذا لا يهم، ونحن جمعيًا بداية من الحارس مرورا بالدفاع والوسط والهجوم، مطالبون بتحقيق الفوز".