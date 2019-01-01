ماني يتحدث عن علاقته مع صلاح وفيرمينيو ومكان اعتزاله

ساديو ماني يتحدث عن علاقته مع زملائه في ليفربول وتحديد مستقبله

أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي أنه يود البقاء مع فريقه حتى نهاية مسيرته الرياضية.

وانضم السنغالي صاحب الـ 27 عاماً إلى ليفربول منذ أكثر من ثلاث سنوات، قادماً من ساوثامبتون وساهم مع فريقه الجديد في الحصول على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بعد فشل ليفربول .. 10 أرقام صعب الوصول لها في البريميرليج

وقال ماني في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد للغاية كوني جزءاً من هذا الفريق، أود أن أبقى هنا للأبد".

وأكمل: "لقد لعبت في العديد من الأندية حول العالم، ولكن ليفربول مختلف إنه مثل الأسرة نحن أصدقاء داخل وخارج الملعب".

وواصل: "أنا شخصياً محظوظ لأنني ألعب مع هذا الفريق، خاصة الثنائي الهجومي محمد صلاح وفيرمينيو".

هاري كين: ليفربول غير محصن أمام الهزيمة

وتابع: "صلاح شخص ظريف للغاية إنه رجل رائع ولطيف، أما فيرمينو فهو خجول أكثر لاعب خجول ولكنه أيضاً لطيف للغاية معي".

جدير بالذكر أن ماني، سجل مع ليفربول خمسة أهداف حتى الآن بعد مرور تسع جولات من الدوري الإنجليزي وصنع هدفًا، بينما سجل هدفين في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.