ماني وبوجبا أول أهداف زيدان بعد عودته لريال مدريد

لاعبا ليفربول ومانشستر يونايتد على رادار ريال مدريد في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

تستعد إدارة نادي ريال مدريد لإنفاق 300 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وفقًا لما ورد في البرنامج التليفزيوني الإسباني تشرينجيتو.

ويستعد بيريز رئيس نادي ريال مدريد لدعم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته لتدريب النادي الملكي وإقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

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وفقًا لما ورد في البرنامج فإن مهاجم فريق ليفربول ساديو ماني ضمن اللاعبين المرغوبين من قبل زيدان، بالإضافة إلى مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد.

كما أن البلجيكي إدين هازارد قد عاد اسمه هو الآخر للارتباط بالانتقال للميرنجي مع عودة زيدان.

ومن المقرر أن تكون أولى مباريات زيدان في حقبته الجديدة مع ريال مدريد أمام فريق سيلتا فيجو في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد أعلنت يوم الإثنين عودة زيدان لتدريب الفريق بعد أقل من تسعة أشهر من رحيله، وتعيين لوبيتيجي بدلًا منه ومن بعده سولاري.

يذكر أن زيدان كان قد قاد ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.