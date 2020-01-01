زيدان يرفض إجراء تعاقدات كبيرة في الصيف

رغم التكهنات حول ضم أوباميانج وماني وهالاند

يميل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لعدم إجراء أي تعاقدات كبيرة لتدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال عانى كثيراً على مستوى النتائج خلال الموسم الحالي قبل التوقف بسبب فيروس "كورونا"، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا التعثر، هو الإصابات المتعددة التي حرمت الفريق من بعض عناصره الهامة، وأبرزهم على الإطلاق البلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن عودة الثنائي مرة أخرى وتعافيهما بشكل كامل خلال التوقف، سيلغي فكرة التعاقد مع عناصر هجومية جديدة من رأس زيدان.

وأما بمركز خط الهجوم، ووسط المطالب المستمرة بالتعاقد مع بديل للفرنسي كريم بنزيما بعد البداية المتخبطة للوكا يوفيتش، فمن غير المتوقع أن يتعاقد ريال مع أي لاعب كبير بهذا المركز.

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وهو ما يعني عدم اهتمام الميرينجي بالتعاقد مع أي من بيير إيمريك أوباميانج، ساديو ماني وإيرلينج هالاند، رغم التكهنات المستمرة حول ضم أي منهما.

ومن المتوقع أن تأتي صفقات زيدان في الميركاتو الصيفي بدون تكلفة مالية عالية، خاصة بعد الخسائر المالية التي تكبدتها أندية أوروبا ومنها ريال بسبب توقف النشاط بعد تفشي كورونا.