ماني: نصلي حتى يخسر مانشستر سيتي النقاط .. وهدفنا الرباعية

أكد السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول أن ناديه سيحاول بكل ما لديه من قوة حتى يحصل على الرباعية هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماني ونقلها موقع "ليفربول إيكو"، وأكد خلالها على أمله بسقوط مانشستر سيتي خلال سباق الدوري الإنجليزي الجاري.

وقال ماني: "لو قمت بالتركيز أكثر من اللازم بعض الأحيان يتحول ذلك إلى توتر، لذلك نحن نشعر أنفسنا ببعض الراحة لأننا نعلم كم نحن جيدون كفريق".

وأردف: "الجميع يتحدث عن الرباعية، هي أحد أهدافنا بكل تأكيد، لكن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نحقق ذلك الهدف".

وأكمل: "بكل تأكيد نحن نصلي حتى يتعادل أو يخسر مانشستر سيتي، وأن نفوز بما تبقى لنا، لأن الفوز بالدوري الإنجليزي هام للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحتاج لتعثر مانشستر سيتي في مباراة واحدة، وسبق لنا أن كنا خلفهم بحوالي عشر نقاط هذا العام، علينا أن نركز على الانتصارات وربما يحصل أحدهم على النقاط منهم".

جدير بالذكر أن فارق النقاط بين الفريقين ارتفع إلى ثلاث نقاط بعد تعادل ليفربول مع توتنهام وفوز مانشستر سيتي على نيوكاسل.