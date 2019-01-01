ماني: كلوب لم يؤمن بحظوظنا للتأهل أمام برشلونة

تعرف على تصريحات ماني حول مباراة برشلونة في الأبطال

كشف ساديو ماني، لاعب ليفربول، أنّ المدرب يورجن كلوب لم يكن يؤمن بحظوظ الريدز للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بالتغلب على برشلونة في أنفيلد.

برشلونة خسر برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليفشل في الحفاظ على تفوقه ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وقال ماني في تصريحات لقناة تيليفوت الفرنسية: "كلوب حمسنا للمباراة دون شك لكنّه لم يكن يؤمن بقدرة ليفربول على العودة والتأهل إلى نهائي الأبطال".

وتابع: "لم أر كلوب بهذه الطريقة من قبل، لقد حاول إقناعنا بالقدرة على الفوز لكنّه لم يكن يؤمن بإمكانية حدوث هذا الأمر".

"نحن نتألم حقًا!" - بيكيه 🗨️



الحزن يخيّم على الجميع في برشلونة 🚶‍♂️ pic.twitter.com/ILlAxOH6W3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وحول لقاء توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا أشار ماني إلى أنّ كلوب أكد ارتفاع حظوظ الريدز للفوز بالمباراة والتي ستكون مختلفة عن المواجهات في الدوري الأنجليزي.

واختتم: "كلوب مدرب استثنائي، ويجعلك دائمًا ترغب في القتال وتقديم كل شيء لأجل تحقيق الفوز".

جدير بالذكر أنّ ليفربول خسر سباق الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة رغم حصده 97 نقطة.