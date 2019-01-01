ماني: كيتا عانى مع سالزبورج وننتظر منه الأفضل

تعرف على تصريحات ماني حول نابي كيتا

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أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول، أنّ زميله في الفريق، نابي كيتا، يختاج لوقت للتأقلم وسوف يقدم أفضل مستوياته.

كيتا انضم إلى الريدز في الصيف الماضي ولكنّه لا يشارك بصورة أساسية.

وقال ماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أعرفه منذ فترة طويلة في سلزبورج النمساوي وعانى أيضًا في البداية قبل أن يصبح مفيدًا للغاية مع الفريق وواثق من تحسنه معنا أيضًا".

وتابع: "كيتا لديه الكثير ليقدمه والجميع يشعر بالرضا عن مستواه في الفترة الأخيرة، لكن قدرات نابي الحقيقة لم تظهر بعد".

الدولي السنغالي أشاد بما قدّمه كيتا في آخر مباراتين وتسجيله للأهداف وهو ما يمنحه المزيد من الثقة للتطور والتأقلم في الفترة المقبلة.

💢 ستكون هذه النسخة من المسابقة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخباً، بعد أن كان يشارك فيها 16 منتخباً فقد حتى نسخة الجابون 2017، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المشاركين لتزداد بمقدار 8 منتخبات جديدة للمرة الأولى 💫 pic.twitter.com/NJ1LQo0sUI — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وأردف: "تحدثت معه كثيرًا حول متطلبات اللعب في ليفربول، لكن نابي لاعب ناضج ويعرف جيدًا ما الذي يجب القيام به لحجز مقعد أساسي في ليفربول".

واختتم: "هو يعلم جيدًا أنّه لم يقدم أفضل مستوياته بعد ولذلك يبحث عن التطور وتحسين الأداء وأعتقد أننا سنجد نسخًا أفضل في المباريات المقبلة".

جدير بالذكر أنّ كيتا سجل الهدف الأول للريدز ضد بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.