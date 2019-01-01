ماني: كلوب صدمني وطلبت من الفريق أن ينادوني برونالدو

ساديو ماني نجم فريق ليفربول سعيد بطلب المدرب الألماني يورجن كلوب منه أن يلعب في مركز رأس الحربة، ويؤكد أنه سيكرر الأمر لو احتاج الفريق لذلك بالمستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب السنغالي ساديو ماني عن سعادته الكبيرة بخوضه مباراة الفريق الأخيرة ضد واتفورد في مركز رأس الحربة، بعد أن سجل هدفين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماني لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق لو كان في حاجة لذلك من جديد سيكرر تجربته في مركز رأس الحربة.

وقال ماني: "لأكون صريحًا لقد شعرت بالمفاجأة، وبالقليل من التوتر وهذا أمر واضح لأنني لم يسبق لي أن لعبت في ذلك المركز من قبل أبدًا".

وأضاف: "قبل المباراة جاء المدرب وأخبرني بتغيير بعض الأمور حيث سأكون أنا رأس الحربة في تلك المباراة، وقتها شعرت بالمفاجأة".

وأكمل: "توجهت لزملائي وضحكت وأخبرتهم أن يثقوا في، وأن يدعونني رونالدو أو فيرمينيو، لكن فينالدوم قال لو سجلت سيدعونني رونالدو ولو لم أسجل سيدعونني بلقب سيئ للغاية".

واختتم تصريحاته: "لقد كنت محظوظًا بتسجيل هدفين، وبكل صراحة لا أمانع من اللعب في مركز رأس الحربة، في الواقع أنا سعيد في مركزي الأساسي لكن إذا ما أراد المدرب ذلك واحتاجني الفريق بمركز مغاير سأقوم بذلك من جديد".