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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماني: فان دايك نجح في جعل الناس تنسى ثمنه

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مستوى مميز من الثنائي بالموسم الجاري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كال ساديو ماني، نجم هجوم ليفربول، المديح لزميله فيرجيل فان دايك وأشاد بالتأثير الكبير له على مستوى وتطور أداء الفريق بالموسم الجاري.

وكان ليفربول ضم فان دايك منتصف الموسم الماضي مقابل ما يقارب 80 مليون يورو قادماً من ساوثامبتون بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وقال ماني للمراسلين: "وصوله له أثر كبير علينا، كبير جداً، الجميع يرى ذلك، وقت وصوله الجميع كان يتحدث أن تم دفع الكثير من أجل فيرجيل".

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وواصل: "ولكن منذ وقتها الجميع تناسى المبلغ المدفوع بفضل مستواه الجيد جداً، قام بعمل كبير لنا في الخلف".

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وأكمل السنغالي: "أنا سعيد للغاية له كزميل، هو أحد قادة الفريق، يمكن رؤية ذلك بكل مباراة، أثبت أنه من أفضل مدافعي العالم".

وكشف ماني عن الحوار الذي داره بينه وبين فان دايك بعد هدف الأخير في واتفورد: "قلت له أخيراً سجلت لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتبع: "الأمر منذ مدة طويلة، الجميع سعيد لأجله وهو لاعب جيد وأنا واثق أنه سيسجل لنا المزيد".

وسجل فان دايك هدف ليفربول الثاني أمام واتفورد مساء الجمعة في الانتصار بثنائية نظيفة لينفرد بقمة الترتيب بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي.

ويلعب ليفربول في اللقاء القادم مع نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء المقبل ثم يواجه أرسنال في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

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