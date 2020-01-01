ماني حزين بعد فشل رحلته للسنغال

نجم ليفربول كان المفترض عودته لبلاده من أجل الاحتفال

عاد ساديو ماني مهاجم ليفربول للنادي الإنجليزي من جديد، بعدما تغيب عن حضور حفلته الخاصة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

ماني حصد الجائزة في الحفل الذي أقيم بمدينة الغردقة المصرية مساء الثلاثاء، متفوقاً على زميله محمد صلاح، والجناح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

النجم السنغالي كان من المفترض تواجده ببلاده للحفل الخاص به هناك، ولكن طائرته لم تحصل على التراخيص الكافية من أجل التوجه هناك ليعود مرة أخرى لليفربول.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"خطتي كانت العودة للسنغال مرة أخرى لتوجيه الشكر لكل من في بلادي على ما فعلوه لي خلال رحلتي، ولكن للأسف لم أستطع الوصول لهم".

وأضاف:"الآن لدينا مباراة كبيرة ضد توتنهام وعلينا التركيز والاستعداد لها بأفضل صورة ممكنة، وبكل تأكيد مازلت أشعر بالإحباط لعدم العودة للسنغال".

فالفيردي حول إقامة السوبر في السعودية: نتأقلم مع أي شيء

محمد صلاح يفوز بجائزة جول 25

وتابع:"سأحاول العودة لهناك في أقرب فرصة، لأن ذلك يمثل أهمية كبيرة لي، من الصعب نسيان كل ما فعلونه من أجلي والثقة الكبيرة التي منحوها لي بعد الحصول على فرصة ممارسة كرة القدم".

يذكر أن صاحب الـ27 سنة أنهى الموسم الماضي متقاسماً صدارة هدافين الدوري الإنجليزي مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج بـ22 هدف، وحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما احتل المركز الرابع بترتيب الكرة الذهبية.