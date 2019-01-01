ماني: شعرنا بالرعب في البداية وروح الفريق قادتنا للتأهل

المهاجم السنغالي لا يرى أن مهمة فريقه كانت سهلة في الوصول لنصف نهائي الأبطال

أكد ساديو ماني مهاجم ليفربول، أن مهمة العبور من بورتو البرتغالي، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، لم تكن سهلة.

ليفربول تمكن من الفوز على أرضه بهدفين نظيفين، ليدخل مواجهة الإياب وهو بحاجة لأي تعادل أو الخسارة بفارق هدف.

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الريدز انتصروا برباعية في الإياب، أحرزها ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك، مقابل هدف وحيد لبورتو أحرزه إيدير ميليتاو.

ومع ذلك يعتقد ماني أن الأمور كانت صعبة، حيث قال:"في البداية كانت الأمور صعبة والجميع شعر بحالة رعب على دكة البدلاء، لكن روح الفريق كانت عالية ونجحنا في التسجيل".

وأضاف:"ظننت ان كرة الهدف كانت من تسلل، ولكن تم احتسابه، لحظة هامة جداً لنا تسببت في تغيير مسار المباراة".

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وتابع:"بغض النظر عن النتيجة أهم شيء الآن هو التأهل إلى نصف النهائي".

يذكر أن ليفربول سيلعب ضد برشلونة في نصف نهائي الأبطال، بعد تغلب الفريق الإسباني على مانشستر يونايتد بدور الثمانية.