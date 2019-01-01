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تصفيات كأس أمم افريقيا

ماني: السنغال تحتاج ملاعب أفضل

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Getty Images
نجم ليفربول يحتج على بلاده
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انتقد ساديو ماني، نجم ليفربول، أرضية الملعب الذي استضاف مباراة تصفيات أمم أفريقيا للسنغال أمام مدغشقر مساء السبت.

وفازت السنغال بهدفين نظيفين على ضيفتها لتنهي مشوار التصفيات بخمس انتصارات وتعادل وحيد وتحجز بطاقتها في مصر 2019.

وقال ماني مع "ويو سبورت": "سعيد بالنتيجة والنقاط الثلاث، حتى لو لم تكن أفضل مبارياتنا، تصدرنا المجموعة وهذا هو الأمر المهم".

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وأكمل: "أريد الحديث عن أرضية الملعب، حالتها لم تكن طيبة إطلاقاً، بلد مثل السنغال يجب أن تعمل لتحسين حالة ملاعب كرة القدم إذا أردنا التطور والنهوض".

اللقاء كان قد أُقيم على ملعب "لات ديور" في مدينة ثياس السنغالية بختام لقاءات الفريق بتصفيات أمم أفريقيا.

وتقام قرعة نهائيات البطولة التي ستحتضنها مصر بداية من يونيو المقبل في الشهر المقبل.

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