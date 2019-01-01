كأس أمم أفريقيا

ماني يكررها: أفضل أمم إفريقيا على دوري الأبطال

التعليقات()
Getty Images
نهائي مرتقب بين رفقاء ماني ومحرز
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد ساديو ماني، نجم السنغال وليفربول، أنه يفضل تحقيق بطولة أمم إفريقيا على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وكان ماني قد كرر نفس التصريح في أعقاب فوز ليفربول بدوري الأبطال الشهر الماضي واستعداده لخوض غمار المنافسات الأفريقية.

صوت التاريخ| السنغال لم يهزم الجزائر أبداً في أمم إفريقيا

اختيارات المحررين

وقال ماني مع "بي بي سي": "أنا مستعد لتبادل ميداليتي بدوري الأبطال الآن بتلك الخاصة بأمم إفريقيا".

وأكمل: "ولكن أتمنى أن لا يكون هناك حاجة لفعل الأمر وأن نحقق الفوز بالبطولة، نعرف مدى صعوبة الأمر ولكن ذلك طبيعي".

وأردف جناح ليفربول: "الجزائر فريق عظيم وأنا أتطلع للعب المباراة النهائية والفوز بها.

وتقام المباراة النهائية بين السنغال والجزائر مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.

إغلاق