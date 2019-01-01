مانولاس يصف الأداء التحكيمي بالعار بعد الخروج على يد بورتو

مانولاس يتحدث حول ركلة الجزاء غير المحتسبة لباتريك شيك في مواجهة بورتو وروما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد النجم اليوناني كوستاس مانولاس أداء حكم لقاء فريقه روما أمام بورتو، حيث وصف عدم احتساب ركلة جزاء باتريك شيك بالعار.

وكان بورتو قد أقصى روما من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب عليه في لقاء الإياب على ملعب دراجاو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بورتو في الدقيقة 117 من عمر اللقاء وسجل منها أليكس تيليس هدف الفوز والصعود، بينما لم يحتسب أخرى لصالح باتريك شيك، على الرغم من الرجوع إلى تقنية الفيديو في كلا اللقطتين.

الخسارة أمام أياكس أمس لم تكن الأكبر في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال ⭕️



نستعرض معكم أكبر هزائم المرينجي أوروبيًا ❌ pic.twitter.com/SeDqT9Y8X3

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مارس ٢٠١٩

وعقب المباراة، قال مانولاس إنه لا يفهم لماذا لم يذهب الحكم التركي شاكير إلى الشاشة من أجل التأكد من صحة ركلة الجزاء التي لم يحتسبها لصالح باتريك شيك.

وأضاف: "إنه من العار أن يحدث ذلك، في كرة بورتو ذهب ونظر إلى الشاشة قبل أن يحتسبها، وفي كرة شيك لم يذهب إلى الشاشة على الرغم من مراجعة الفيديو لقراره"

وتابع: "لعبنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز والتأهل، لا أفهم لماذا تؤثر قرارات التحكيم على نتائج المباريات حتى الآن على الرغم من الاستعانة بالتكنولوجيا"

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن روما كان قد فاز ذهابًا على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر إيابًا بثلاثة أهداف لهدف ويودع البطولة من دور الستة عشر.